Fabrikant stint vraagt faillissement aan

De fabrikant van de stint is bankroet. Het bedrijf van de elektrische bolderkar vraagt maandag faillissement aan bij de rechtbank. Dat zegt eigenaar Edwin Renzen in een interview met RTL Nieuws en de Volkskrant.

Volgens Renzen was afgelopen vrijdag voor hem duidelijk dat het zo niet langer meer ging. ,,Ik heb naar de cijfers gekeken: er komt al weken niets meer binnen. En er gaat alleen maar geld uit, alleen maar meer. Extra kosten, geen inkomsten. We hebben nog net de salarissen er een keer uit kunnen persen. Maar dit is niet vol te houden.”

Het voertuig kwam in het nieuws toen een stint onder een trein terecht kwam op een overweg in Oss. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en raakten nog een kind en een begeleidster gewond. Daarna werd het voertuig voorlopig niet meer op de weg toegelaten.