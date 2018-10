Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten.

De verwachting van St Jansdal is dat de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken gewoon terechtkunnen in hun eigen stad. Voor zeer specialistische zorg kunnen ze naar Harderwijk of andere omliggende ziekenhuizen.

Volgens voorzitter Cees de Bruin van de cli├źntenraad in Lelystad wil ook Cardiologie Centra Nederland kijken wat er aan ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad en omgeving overeind is te houden.