Jarige Mickey Mouse (90) krijgt expositie

Ook Amsterdam viert de verjaardag van Mickey Mouse. Het is 18 november negentig jaar geleden dat de wereldberoemde creatie van Walt Disney het licht zag. Daarom worden er in november over de hele wereld allerlei festiviteiten georganiseerd.

Nederland viert de verjaardag van Mickey met een kunstcollectie die is gecreëerd door jonge kunstenaars van het Amsterdamse creatieve platform MOAM. Achttien deelnemers tonen op allerlei manieren hoe ze zijn geïnspireerd door de jarige Mickey Mouse en zijn herkenbare voorkomen: van illustraties tot mode-designs, van schilderijen tot bewegende installaties. Zij kregen volledige creatieve vrijheid, maakte Disney maandag bekend.

De pop-upexpositie is gratis toegankelijk en te zien van 2 tot en met 4 november in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De opening is op 1 november in het bijzijn van Disney-fan Wibi Soerjadi.