Nederlander doodgeschoten in Torremolinos

Een 33-jarige Nederlander is bezweken aan de verwondingen die hij had opgelopen door een schietpartij in Torremolinos. De krant Diario Sur meldde maandag dat de man zwaargewond naar een ziekenhuis was gebracht. Daar is hij na een spoedoperatie overleden.

Volgens Diario Sur zat de Nederlander in het weekend in een restaurant te eten toen een gemaskerde man de horecagelegenheid binnendrong. De schutter zou zeven schoten op de Nederlander hebben afgevuurd. Vier daarvan zouden het slachtoffer in het hoofd hebben geraakt.

De man was een bekende van de Spaanse politie. Hij was ongeveer een maand geleden aangehouden in verband met de vondst van explosieven in Marbella. Na het betalen van een borgsom was hij vrijgelaten.

De schutter is gevlucht. Volgens getuigen werd hij opgewacht door een medeplichtige in een voertuig.