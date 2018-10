Waterschap voorziet nieuwe droogte in 2019

Waterschap Rijn en IJssel voorziet dat er volgend voorjaar opnieuw droogteproblemen zijn. Door droogte vallen watergangen droog, mogen landbouwers niet sproeien en komen natuur en waterkwaliteit in gevaar.

De nieuwe droogte zal het gevolg zijn van de extreem lage grondwaterstand van dit jaar, aldus het schap maandag. Die stand gaat zich niet genoeg herstellen, tenzij het maandenlang elke dag behoorlijk gaat regenen.

Het schap heeft de stand van zaken laten doorrekenen door deskundigen. Daaruit is gebleken dat er 500 tot 700 millimeter neerslag nodig is om de grondwaterstand en de waterstand in beken en rivieren weer op peil te krijgen. Zoveel neerslag komt overeen met een hoeveelheid regen die gewoonlijk in een heel jaar valt. ,,En het moet gewoon doorregenen. Hoosbuien helpen niet, want dat water spoelt meteen weg”, zei dijkgraaf Hein Pieper van het schap.