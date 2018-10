D66: universiteiten moeten geld laten rollen

Universiteiten hebben bij elkaar zo’n 2,8 miljard euro op de bank staan. Die reserves nemen elk jaar verder toe. Dat geld moeten zij niet blijven oppotten maar ,,per direct” investeren in beter onderwijs, vindt regeringspartij D66.

Volgens Tweede Kamerlid Paul van Meenen investeert het kabinet fors in het hoger onderwijs, maar komt veel te weinig van dat geld ook echt terecht in de collegezalen. ,,Er is geld, alleen de besturen van universiteiten potten het op.”

,,Ik snap dat studenten meer geld voor het hoger onderwijs willen”, aldus Van Meenen. ,,Maar studenten en docenten zouden er goed aan doen om bij het bestuur van hun universiteit eens na te vragen waar het geld blijft.”

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de begroting van het ministerie van Onderwijs.