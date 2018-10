E-bike kopen: hier moet je op letten

Sinds de opmars van de e-bike en de steeds groeiende populariteit zijn er de afgelopen tijd ook regelmatig berichten verschenen dat ze gevaarlijker zouden zijn dan een gewone fiets. Dat niet alleen, e-bikes zouden ook voor meer (zware) ongevallen zorgen. Uit nieuw onderzoek uitgevoerd door VeiligheidNL blijkt dit negatieve beeld niet te kloppen.

Voor het onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd, heeft VeiligheidNL gebruik gemaakt van gegevens over fietsongevallen waarbij de gebruiker op de Spoed Eisende Hulp terechtkwam. De uitkomst is ‘verrassend’, aldus mede-onderzoeker Paul Schepers van Rijkswaterstaat. Eenzelfde onderzoek is vier jaar geleden ook uitgevoerd en daaruit kwam naar voren dat gebruikers van e-bikes een verhoogd risico liepen om op de Spoed Eisende Hulp terecht te komen dan gebruikers van een gewone fiets.

Middenmotor

Toenmalige conclusie was dat dit kwam omdat e-bikes gevaarlijker zijn dan gewone fietsen en dat het hogere gewicht hierbij de belangrijkste factor is. Het design van e-bikes is de afgelopen tijd veranderd. Voorheen waren de meeste e-bikes uitgerust met een voorwielmotor. Tegenwoordig komt de middenmotor vaker voor, waardoor het gewicht van de fietsen beter verdeeld is. Daarbij zijn e-bikes tegenwoordig een stuk lichter.

Waar moet je op letten als je een e-bike gaat kopen? Allereerst is het belangrijk om vast te stellen waarvoor je de e-bike gaat gebruiken. Is het voor de dagelijkse boodschappen en om korte ritten te maken of wil je de fiets sportief gaan gebruiken en lange afstanden gaan fietsen? Jouw fietsgedrag heeft invloed op de keuze qua motor en accu. Grote verschillen tussen e-bikes zitten in de kracht van de motor.

Gewicht

Een e-bike is door de elektrische onderdelen al snel vijf tot tien kilo zwaarder dan een gewone fiets. Tijdens het fietsen merk je hier nauwelijks iets van, maar wel bij het stallen en het tillen op de autodrager. Ben je van plan om de e-bike mee te nemen met de auto? Test dit dan eerst even uit. Door het verschil in gewicht met een gewone fiets is het belangrijk om extra goed op te letten bij het op- en afstappen.

Het type frame van de e-bike is bepalend voor hoe je op- en afstapt. Met een lage instap is dat een stuk gemakkelijker. Een e-bike met een middenmotor, waarbij de motor bij de trapas zit, brengt het zwaartepunt omlaag en dat maakt dit type e-bike stabiel tijdens het rijden. Dat geldt ook voor elektrische fietsen waarbij de accu in het frame weggewerkt is.

Fietsaccu

Wat betreft de fietsaccu zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Allereerst het type accu, die aangeeft wat je qua prestaties mag verwachten. De Li-Ion accu zie je op dit moment nog het meest, wat vooral komt door de hoge capaciteit. De LiFePo4 accu is echter in opkomst dankzij zijn langere levensduur en korte laadtijd. De prijs is daardoor wel wat hoger.