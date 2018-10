Op het IJsselmeer is een grote zoekactie bezig naar een jongen die maandag vanuit Urk is gaan varen met een sloep. De jongen vertrok in het begin van de avond vanuit het vissersplaatsje. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Voor de zoekactie zijn een helikopter en diverse reddingsboten van de KNRM ingezet. Tevens zoeken enkele viskotters mee en de politie speurt aan land.

Hoelang de zoekactie gaat duren is niet bekend. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een 13-jarige jongen.