Huizenkoper betaalt lagere garantiepremie

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat omlaag. Dat kan een huizenkoper die een hypotheek met zo’n garantie afsluit, volgend jaar tot 290 euro schelen.

De NHG springt in als een huizenbezitter met die garantie zijn hypotheek niet meer kan betalen. Dat drukt ook vaak het hypotheektarief, omdat de bank minder risico loopt.

De NHG-premie gaat in 2019 10 procent omlaag, naar 0,9 procent van de hypotheeksom, laat minister Kajsa Ollongren (Wonen) weten. Ook gaat het maximale hypotheekbedrag omhoog waarvoor de garantie kan worden afgesloten, zo werd al eerder duidelijk. Dat wordt 290.000 euro.

D66 opperde dat huizenkopers de NHG-premie ook weer zouden moeten kunnen meenemen in hun hypotheek, zodat ze die bij de koop niet meer zelf op tafel hoeven te leggen. Maar daar ziet Ollongren niets in. Een hypotheek mag tegenwoordig niet meer hoger zijn dan de waarde van het huis, om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. Bovendien jaagt zo’n maatregel de al oververhitte huizenmarkt misschien nog verder aan, en zou die de overheid geld kosten.