Lelystad slaat alarm bij minister

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad heeft dinsdag per aangetekende brief aan gezondheidsminister Bruno Bruins nog eens alarm geslagen over het bankroet van het ziekenhuis in deze gemeente.

Het college vreest dat ambulances te lang onderweg zullen zijn en dat de ziekenhuizen in Harderwijk, Almere en Zwolle misschien ook geen extra capaciteit hebben om aan de extra zorgvraag te voldoen. Het wijst verder op het relatief grote aantal kwetsbare mensen in Lelystad. Ook zeggen burgemeester en wethouders dat Lelystad groeit, terwijl de bedrijvigheid er ook toeneemt. Dat betekent dat juist rekening moet worden gehouden met een groeiende zorgvraag.

Het wegvallen van het ziekenhuis en zijn vestigingen heeft ook gevolgen voor de aanpak van rampen en crises, aldus het college. De consequenties worden al onderzocht.