Nog geen bod op failliete ziekenhuizen

De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen” in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend.

,,De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig met het verzamelen van alle informatie die nodig is om tot de best passende oplossing te komen. Gezien de complexiteit is de verwachting dat een definitieve oplossing nog enige tijd op zich zal laten wachten”, aldus de MC Groep.

Maandagavond maakte St Jansdal bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook Cardiologie Centra Nederland (CCN) zegt te werken aan een ,,integrale oplossing” om de IJsselmeerziekenhuizen door te starten.