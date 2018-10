Nog geen officiële herfststorm

De herfst is dit jaar opvallend rustig met landelijk een gemiddelde windsnelheid van 14,4 kilometer per uur tegen 16,6 kilometer per uur normaal, meldt Weeronline.

Dinsdag is de eerste echte herfstdag. Aan het eind van de middag steekt in het westen een (vrij) krachtige westen- tot noordwestenwind op. Daarbij komen windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur voor.

Aan de kust wordt de wind hard tot stormachtig met kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Mogelijk komt het op een weerstation aan de kust tijdelijk tot stormkracht (9 Bft.) met windstoten van meer dan 90 kilometer per uur. “Tot een officiële storm komt het zeer waarschijnlijk niet”, verwacht meteoroloog Jordi Huirne van Weeronline. “Daarvoor moet de windsnelheid over een heel uurvak op een KNMI-station windkracht 9 zijn.”

Sinds het begin van de windmetingen in 1906 verliepen slechts negen jaren nog rustiger over de eerste twee maanden van de meteorologische herfst. Opvallend is dat we in de top-10 ook 2016, 2015, 2014, 2007 en 2003 tegenkomen. In 1921 en 1915 verliepen de eerste twee herfstmaanden zeer rustig met gemiddeld over het land een windsnelheid van 12,6 kilometer per uur.

Vorig jaar was het veel onstuimiger en hadden we rond deze tijd al drie herfststormen achter de rug. De laatste officiële storm was op 24 januari. Wel kwam het 8 augustus en 21 september tijdelijk tot stormkracht.