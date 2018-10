Ook vragen inburgeringsexamen uitgelekt

Ook van het inburgeringsexamen zijn opgaven op Facebook beland. Het onderdeel Schrijven wordt daarom, in afwachting van nieuwe examenopgaven, een week lang niet afgenomen.

Twee weken geleden werd het onderdeel Schrijven van het staatsexamen Nederlands voor nieuwkomers ook al stilgelegd. Opgaven deden de ronde op sociale media. Daardoor zouden deelnemers vals kunnen spelen.

Ook van de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Spreken van het inburgeringsexamen zijn opgaven in een besloten Facebookgroep geplaatst, schrijft verantwoordelijk minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer. Maar dat zijn er zo weinig, dat ze konden worden geschrapt zonder dat de examens eronder lijden.

Voor Schrijven is dat anders. Vanaf 1 november worden er geen schrijfexamens afgenomen. Het nieuwe examen, met nieuwe vragen en nieuw materiaal, is een week later klaar. Dan kunnen de examens worden hervat.

Koolmees grijpt in uit voorzorg, benadrukt hij. Hij kan niet nagaan of examenkandidaten de opgaven vooraf onder ogen hebben gehad en daarmee hun voordeel hebben gedaan. Sinds de vragen online staan, is het examen in ieder geval niet beter gemaakt dan voordien.

De maatregel treft zevenhonderd examenkandidaten. Zij worden ingelicht en kunnen op een later moment terecht.

De opgaven van het inburgeringsexamen worden hergebruikt. Daarom is het examenkandidaten verboden om ze met anderen te delen. Koolmees en zijn collega Van Engelshoven gaan bekijken of ze het examen voortaan anders in het vat kunnen gieten om het minder kwetsbaar te maken voor lekken.