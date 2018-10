Politie zette 833 keer vuurwapen in

Politiemensen hebben in de eerste helft van dit jaar 833 keer een vuurwapen ingezet bij het staande houden of arresteren van verdachten. Daarbij werd 22 keer gericht geschoten, 29 keer een waarschuwingsschot gelost, 187 keer het vuurwapen in de hand genomen en 95 keer was er een ander soort incident met het dienstwapen. Maar vaker is het voor de politie voldoende om alleen maar het vuurwapen te richten (500 keer).

Dat blijkt uit landelijke cijfers van de politie die het tv-programma De Monitor heeft opgevraagd. Naast de inzet van een vuurwapen is door de politie 85 keer een politiehond ingezet, 156 keer een wapenstok gebruikt en 458 keer pepperspray gebruikt. Er was 4297 keer sprake van het omdoen van handboeien, fysiek geweld en geweldstechnieken zoals de nekklem.

In totaal heeft de politie in de eerste zes maanden van dit jaar dus 5829 keer geweld toegepast. Omgerekend komt dat neer op 32 incidenten per dag. Deze voorlopige cijfers over dit halve jaar wijken niet veel af van het uiteindelijk geweldsgebruik in 2017 (totaal 12.426) en in 2016 (13.529 keer).