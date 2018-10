Provincies betalen wolfschade voorlopig nog

Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als voor hobbydierhouders. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt.

De provincies hebben met spoed een nieuw wolvendraaiboek opgesteld, nadat deze zomer was gebleken dat er al geregeld wolven rondlopen in Nederland. Mogelijk is een wolvin zich blijvend aan het vestigen op de Veluwe.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies, besluit in december over het nieuwe wolvenplan. Gelderland heeft het plan al aan Provinciale Staten gestuurd, zodat hun reactie nog betrokken kan worden bij het te nemen besluit.