Tot 7 jaar cel voor woningoverval met geweld

Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Huizen zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zeven en zes jaar, wegens een gewelddadige woningoverval in Laren in april vorig jaar. De slachtoffers werden vastgebonden en zwaar mishandeld. Volgens de rechtbank behoorde het tweetal tot een bende die zich toelegde op het plegen van inbraken en woningovervallen.

De 19-jarige man was ook betrokken bij een overval op een woning in Blaricum en bij een inbraak in die plaats. Bij de overval werkte hij samen met twee minderjarige jongens, die zijn veroordeeld tot jeugddetentie (grotendeels voorwaardelijk) en taakstraffen.

De 20-jarige man is tevens veroordeeld voor een mishandeling en voor heling van horloges en autosleutels.

De rechter legde lagere straffen op dan geëist door het Openbaar Ministerie, onder meer vanwege de jonge leeftijd van de verdachten.