Verdachte liquidatie Endstra weer vrij

De rechtbank in Amsterdam heeft Donald G., verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra, op vrije voeten gesteld. G., een bekende in het criminele milieu, werd op 1 oktober in zijn verblijfplaats in Spanje op verzoek van justitie in Nederland opgepakt en uitgeleverd.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bestudeert de officier van justitie momenteel de beslissing van de rechtbank. Mogelijk dat het OM hoger beroep instelt.

Willem Endstra werd op 17 mei 2004 in Amsterdam-Zuid doodgeschoten, 51 jaar oud. Hij belegde misdaadfortuin van tal van criminelen in vastgoed. Willem Holleeder werd eerder veroordeeld voor het afpersen van onder anderen Endstra en staat momenteel terecht voor zijn veronderstelde betrokkenheid bij diens liquidatie.

Op 1 oktober arresteerde de politie ook Dino Soerel in de zaak-Endstra.