Verkeersdrama Pinkpop: Landgraaf niet fout

De gemeente Landgraaf heeft geen fouten gemaakt in de verkeerssituatie rond het Pinkpopterrein op maandagochtend 18 juni. Dat stelt de gemeente dinsdag na een evaluatie van het dodelijke ongeval. Volgens de gemeente is het vooraf opgestelde verkeersplan goed nageleefd.

De evaluatie is gemaakt door de gemeente in samenwerking met bureau Pinkpop en de politie. Door het ongeval kwam een man uit Heerlen om het leven en raakten drie anderen gewond. Dat gebeurde toen ze na afloop van het festival bij een van de ingangen van de festivalcampings op de Mensheggerweg zaten en daarbij werden aangereden door een busje. De bestuurder ging er aanvankelijk vandoor, maar meldde zich later bij de politie.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat tijdens het ongeval alle geplande verkeersmaatregelen in werking waren. Zo was er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er was geen noodzaak de weg voor het verkeer af te sluiten, staat in de rapportage.

Burgemeester en wethouders spreken van ,,een zeer betreurenswaardig ongeval”. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte echter ,,dat alle maatregelen conform het draaiboek genomen waren.”

Ten tijde van het ongeval, om 04.00 uur in de ochtend, waren er weinig voetgangers op de been. Het feit dat er mensen op de weg zaten, was niet te voorzien. Wel zal bij de voorbereiding van Pinkpop 2019 worden bekeken of extra verkeersmaatregelen nodig zijn. Zo wordt bekeken of de Mensheggerweg ’s nachts kan worden afgesloten.

De gemeente ziet geen noodzaak voor een nader extern onderzoek naar het verkeersdrama. Alle vooraf besproken verkeersmaatregelen zijn immers uitgevoerd. Mochten andere betrokken partijen, zoals slachtoffers van het ongeval, wél een extern onderzoek laten instellen, dan zal de gemeente daaraan meewerken.