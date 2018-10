Vijftig jaar Bijlmer sluit af met grote finale

Amsterdam-Zuidoost sluit de viering van 50 jaar Bijlmer af met een grote finale in het weekend van 24 en 25 november. Zo is er onder meer een lunch met bewoners van het eerste uur, twaalf uur non-stop-dansen, Brasa Fiesta in de AFAS Live en een kampioenenparade. ,,We gaan het groots afsluiten”, zei stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing bij de presentatie van het slotprogramma.

Het is op 25 november precies vijftig jaar geleden dat de eerste bewoners in de Bijlmer de sleutel kregen van hun nieuwe huis. Afgelopen jaar heeft het Amsterdamse stadsdeel dit jubileum uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten, grotendeels op initiatief van mensen uit de buurt.

Een van de hoogtepunten was The Passion 2018, de eigentijdse muzikale uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus die dit keer in Zuidoost werd opgenomen en op tv te zien was.