Atheïsten en libertijnen (vrijdenkers) zijn het best af in Nederland, België of Taiwan. Daar lopen ze het minste risico te worden gediscrimineerd om hun gedachtegoed. De drie landen delen de eerste plaats op de ‘Freedom of Thought’-ranglijst van 2018 die het Internationaal Humanistisch en Ethisch Verbond (IHEU) bij de VN in New York heeft gepresenteerd. Ze scoren optimaal in alle vier categorieën die de organisatie beoordeelt op de mate van vrijheid en gelijkheid.

article

1251924

NEW YORK (ANP) - Atheïsten en libertijnen (vrijdenkers) zijn het best af in Nederland, België of Taiwan. Daar lopen ze het minste risico te worden gediscrimineerd om hun gedachtegoed. De drie landen delen de eerste plaats op de 'Freedom of Thought'-ranglijst van 2018 die het Internationaal Humanistisch en Ethisch Verbond (IHEU) bij de VN in New York heeft gepresenteerd. Ze scoren optimaal in alle vier categorieën die de organisatie beoordeelt op de mate van vrijheid en gelijkheid.

https://nieuws.nl/algemeen/20181030/vrijdenkers-zitten-goed-in-nederland/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/10/30182930/vrijdenkers-zitten-goed-in-nederland.jpg

Landelijk