Advocaat wil onderzoek stint heropenen

Het onderzoek in het kort geding over het gebruik van de stint door een kinderopvang in Almere moet worden heropend. Advocaat Werner van Bentem heeft daags voor de uitspraak in het geding tegen de Nederlandse staat een verzoek daartoe ingediend bij de rechtbank.

Volgens de advocaat heeft het ministerie van Infrastructuur en Verkeer tegenstrijdige en onjuiste informatie verstrekt, zowel aan de Tweede Kamer als aan de rechter. Het betrokken verzoekschrift is gepubliceerd door RTL Nieuws.

Het ministerie stelde twee weken geleden in de rechtszaal dat de stintfabrikant een meldingsplicht had over wijzigingen in het ontwerp, dat was goedgekeurd om de weg op te gaan. Uit een reactie aan een andere fabrikant van een ‘bijzondere bromfiets’, zoals ook de stint is, zou echter blijken dat niet exact duidelijk is welke wijzigingen wel of niet zijn toegestaan.

Het ministerie zou geen toezicht hebben gehouden op de voertuigen nadat die op de weg waren toegelaten en dat tijdens de zitting ,,welbewust” hebben verzwegen.