Bruins: spoedhulp en verloskunde in Lelystad

Lelystad moet basiszorg, spoedeisende hulp, verloskundige zorg en een ambulancestation behouden, vindt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij wil daar ,,heel ver voor gaan”.

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer dringen aan op een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en naburige plaatsen. De regio die zij bedienen telt veel kwetsbare mensen. En ziekenhuizen in de omtrek kunnen enkel op papier inspringen, vreest de Kamer.

Bruins vindt het ,,oerbelangrijk” dat basiszorg en acute zorg in Lelystad blijven. ,,Hoe dat precies moet worden georganiseerd weet ik niet”, maar de minister wijst erop dat zich kandidaten hebben gemeld om delen van de ziekenhuiszorg in Lelystad over te nemen. Hij belooft dat hij ,,betrokken blijft” bij de beslissing van de curator van de IJsselmeerziekenhuizen.

Daarvoor vraagt hij wel wat tijd. ,,Binnen twee à drie weken” wil hij meer duidelijkheid geven. Het college van Lelystad laat op de gemeentewebsite weten blij te zijn met de toezeggingen van minister Bruins.