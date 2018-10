CBS: Minder jongeren krijgen jeugdzorg

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt afgenomen. In de eerste helft van 2018 hebben bijna 337.000 jongeren in Nederland jeugdzorg gehad. Dat zijn er 11.000 minder dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg gelegd bij gemeenten. Daarna was er een toename te zien van het aantal cliƫnten, die nu in de eerste jaarhelft is omgebogen in een daling. Op basis van dit onderzoek kan het CBS niet verklaren of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of dat beleidskeuzes van gemeenten of andere factoren een rol spelen.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het wordt gegeven aan jongeren met psychische of gedragsproblemen en kan door de rechter worden opgelegd.