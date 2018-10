‘D-reizen en Ryanair in de fout met bellen’

D-reizen en Ryanair overtreden de wet doordat ze hun klanten extra laten betalen voor bellen met de klantenservice. Dat stelt de Consumentenbond, die de kwestie heeft aangekaart bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bedrijven mogen bovenop de normale belkosten geen extra kosten rekenen voor klanten die naar de klantenservice bellen. De bond onderzocht bij tientallen bedrijven hoe ze omgaan met die regels. De meeste houden zich eraan, maar D-reizen rekent extra kosten aan klanten die buiten openingstijden van de reisbureaus telefonisch contact zoeken. Die moeten bellen met een duur 0900-nummer. De bond heeft de reisorganisatie hier naar eigen zeggen op aangesproken, maar het bedrijf zou tot nu toe niet hebben gereageerd.

Wie Ryanair wil bellen, kan dat alleen via 0900-nummers. In een reactie liet Ryanair de Consumentenbond weten dat klanten boekingen of wijzigingen ook gratis via de website kunnen doen.