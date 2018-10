D66 en CDA: meer geld voor basisschoolleraren

D66 en CDA willen dat er extra geld beschikbaar komt voor lerarensalarissen in het basisonderwijs, om de kloof met de beloning voor leraren op middelbare scholen te verkleinen. De partijen vragen minister Arie Slob (Onderwijs) te kijken of dit mogelijk is.

Basisscholen krijgen nu jaarlijks 263 miljoen euro om bepaalde doelen te behalen, zoals verbetering van het onderwijs. Volgens D66 en CDA is het echter onduidelijk of deze doelen wel worden gehaald. Een deel van dat geld zou daarom beter kunnen worden gebruikt om de salarissen van de docenten in het basisonderwijs te verhogen, zo redeneren de partijen. Een concreet bedrag stellen ze nog niet voor.

,,Het is de leraar die voor de klas staat en moeilijke sommen uitlegt, het beste uit de leerlingen haalt en het verlegen kind aanspoort om toch echt met zijn klasgenoten samen te gaan spelen”, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. ,,Zij leren onze kinderen in iedere fase van hun leven nieuwe vaardigheden, waar zij later de vruchten van plukken”, voegt CDA’er Michel Rog eraan toe.