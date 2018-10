Fouten in rekeningen voor aanschaf F-35

In de rekeningen die het ministerie van Defensie voor de ontwikkeling en aankoop van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 krijgt, zitten volgens de Algemene Rekenkamer een ,,aanzienlijk aantal fouten”. Daarom is de controle op de facturen door het ministerie aangescherpt.

De F-35 is de opvolger van de F-16. Het kabinet trekt voor de aanschaf van 37 F-35’s in totaal 4,5 miljard euro uit.

De Rekenkamer heeft samen met de Noorse collega’s onderzoek gedaan naar de rekeningen. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland en Noorwegen meer financiĆ«le informatie krijgen van het Pentagon en de Amerikaanse fabrikanten van het vliegtuig. Defensie controleert de Amerikaanse facturen goed, aldus de Rekenkamer.

Tussen januari 2017 en juni dit jaar zijn 59 fouten in de rekeningen voor de F-35 door het ministerie ontdekt. In die periode kreeg Defensie in totaal 838 rekeningen voor het gevechtsvliegtuig. Het aantal fouten ,,is meer dan je zou mogen verwachten”, aldus een woordvoerder van de Rekenkamer.

Het gevechtsvliegtuig wordt door de Amerikanen samen met acht partnerlanden, waaronder Nederland en Noorwegen, ontwikkeld en gebouwd. Het was voor het eerst dat het Pentagon Rekenkamers van partnerlanden toestemming gaf om de financiƫle gegevens van de F-35 (ofwel JSF) te bekijken.

De fouten zitten voornamelijk in de rekeningen van het Pentagon en niet in facturen van de fabrikanten van het toestel. Het is volgens de Rekenkamer belangrijk dat Defensie bij nieuwe grote aankopen goede afspraken met andere landen en leveranciers maakt en die ook goed controleert.