In de passage van de Lange Bisschopstraat in Deventer heeft brand gewoed. Door optreden van de brandweer was de uitslaande brand snel geblust. Wel moesten vier woningen ontruimd worden. Vier personen die rook hebben ingeademd zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde persoon moest zich daar laten behandelen voor een beenletsel.

De oorzaak van de brand in de winkelstraat in het centrum van Deventer is nog niet bekend.