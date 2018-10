Gezin claimt vaker bij verzekeraar om brand

Gezinnen doen vaker een beroep op hun brandverzekering om schade te verhalen dan anderen. Dat staat in de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland. Gemiddeld dienden verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die vaak een gezin hebben, in 2017 twee keer zo vaak een brandclaim in bij de verzekeraar als mensen uit de overige leeftijdsgroepen.

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars is spelen met vuur door kinderen een veelvoorkomende brandoorzaak. Ook hebben gezinnen veel batterijen in huis. ,,Zo heeft iedereen een eigen iPad, iPhone, maar ook van bijvoorbeeld hoverboards hebben we de eerste gevallen van doorgebrande accu’s al binnen.’’ Verder draaien bijvoorbeeld drogers, waar geregeld branden mee ontstaan, bij gezinnen vaker overuren en is het in gezinnen drukker, dus is er minder aandacht voor brandrisico’s, aldus de woordvoerder. ,,Denk aan ongelukjes in de keuken.’’

In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat was zeven procent minder dan in 2016. Een verklaring voor die daling ligt mogelijk in het feit dat stormen met onweer, die vaak voor brandclaims zorgen, vorig jaar zijn uitgebleven.