Hoge Veluwe op slot voor nieuwe zwijnen

De Hoge Veluwe heeft zijn zogenoemde varkenspoortjes gesloten om te voorkomen dat besmette wilde zwijnen van buitenaf het nationale park binnenkomen. De maatregel is nodig omdat de Afrikaanse varkenspest vanuit andere landen oprukt richting Nederland.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een omrasterd natuurgebied. Op verschillende locaties zijn mogelijkheden voor herten, zwijnen en andere dieren om die rasters te passeren. ,,Onze varkenspoortjes zijn bedoeld om migratie door de zwijnen tussen ons natuurgebied en andere gebieden om ons heen mogelijk te maken”, zegt een woordvoerder van het park. ,,Nu deze klappoortjes zijn gesloten, kunnen de herten gewoon nog over het raster het park in en uit door eroverheen te springen.” Voor zover bekend, houden zich tot nu toe geen besmette wilde zwijnen op in het nationale park of in de directe omgeving ervan.

De Afrikaanse varkenspest duikt sinds 2014 steeds vaker op in West-Europese landen. Sinds september is de ziekte in Belgiƫ bij ruim 150 dieren vastgesteld.