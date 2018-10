Hoog eerbetoon voor vertrekkende ‘onderkoning’

Bij zijn afscheid als vicepresident van de Raad van State is Piet Hein Donner benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding van koning Willem-Alexander. De vicepresident wordt door zijn invloedrijke positie ‘onderkoning’ genoemd, de koning is voorzitter van de raad.

De plechtigheid was tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van State aan het Binnenhof in Den Haag. Onder de aanwezigen waren ook koningin Máxima en premier Mark Rutte.

Donner was vicepresident sinds 1 februari 2012 en gaat met pensioen. Zijn opvolger is voormalig vicepremier Thom de Graaf, die maandag door de koning werd beëdigd.

De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet en tegelijkertijd de hoogste bestuursrechter van het land.