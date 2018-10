Kamer: waar was Bruins bij chaos ziekenhuizen

Bijna de hele Tweede Kamer vraagt zich af of minister Bruno Bruins (Medische Zorg) niet de touwtjes in handen had kunnen nemen om de ,,chaos” rond de plotselinge sluiting van ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam te voorkomen. Van de regeringspartijen was het CDA het scherpst over het optreden van de VVD-minister.

De Kamer grijpt het debat over het faillissement van de Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis aan om het abrupte en wanordelijke karakter van dat bankroet aan de kaak te stellen. Het zit alle partijen dwars dat patiƫnten in grote onzekerheid belandden en nog verkeren.

Bijna alle partijen dringen aan op een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, omdat de regio die zij bedienen veel kwetsbare mensen telt en ziekenhuizen in de omtrek enkel op papier zouden kunnen inspringen. Alleen de VVD houdt het bij algemenere termen als ,,het behoud van zorg dichtbij”. Dat kwam de partij op felle aanvallen van onder meer PVV en SP te staan.