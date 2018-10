‘Onvoldoende aandacht voor zwak ziekenhuis’

Er moet meer politieke aandacht komen voor de financieel zwakkere ziekenhuizen in Nederland, ,,voordat zij zodanig klem worden gezet dat ze niet meer kunnen overleven”. Dat stelt CNV Zorg en Welzijn in aanloop naar een Kamerdebat woensdagmiddag over de medisch specialistische zorg.

,,Net het hoofd boven water kunnen houden betekent namelijk geen ruimte voor investeringen, opleidingen en ontwikkeling van personeel. Dit is nou juist zo belangrijk om de kwaliteit van zorg en de toekomst van deze ziekenhuizen veilig te stellen”, aldus de vakbond. Wanneer een sluiting niet te voorkomen is, moet er een ,,zachte landing” worden gecreĆ«erd. ,,En als partijen daar zelf niet toe in staat zijn, is het aan de minister de regie te nemen.”

Volgens CNV is er bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onzorgvuldig omgesprongen met het personeel.