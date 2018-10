Oprichter kledingmerk State of Art overleden

De oprichter van het Nederlandse kledingmerk State of Art, Albert Westerman, is zondag overleden in zijn woonplaats Lichtenvoorde. Hij is 75 jaar geworden, zo blijkt uit overlijdensadvertenties in De Telegraaf.

Westerman is een telg uit een textielfamilie uit de Achterhoek. Hij richtte in 1986 het casual-herenmodemerk State of Art op. In veel grote plaatsen in Nederland is een State of Art-winkel gevestigd.

Westerman was een Porsche-verzamelaar, rallyrijder en was volgens Quote multimiljonair.