Rechter Suriname hervat zaak terreurverdachten

De Surinaamse rechter gaat woensdag verder met de zaak van de broers Raoul A. en Nasr I. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten in Suriname. De advocaten van de broers krijgen de gelegenheid om de agent die het politioneel onderzoek heeft geleid te ondervragen.

De broers, die in Paramaribo een Islamitische slagerij runden, hebben de Nederlandse nationaliteit. Ze zitten inmiddels al een jaar en drie maanden in de gevangenis. Verzoeken om hen voorlopig in vrijheid te stellen zijn tot nu toe afgewezen.

Uit het politiedossier is tijdens de afgelopen zittingen naar voren gekomen dat de broers zeker twee mensen hebben geholpen naar Syriƫ af te reizen om zich daar bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Uit diverse chats is gebleken dat de broers duidelijke sympathie hebben voor deze organisatie. De twee worden ook beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.