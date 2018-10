Stuntpiloten zagen elkaar niet bij crash

De piloten van de twee stuntvliegtuigen die medio 2016 in Leeuwarden op elkaar botsten, konden elkaar tijdens de manoeuvre niet zien. De twee Zwitserse vliegtuigen vlogen in een helling die van elkaar afgewend was. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De vliegtuigen waren aan het oefenen voor de Luchtmachtdagen van Defensie, een paar dagen later. Na de botsing raakte een van de toestellen onbestuurbaar en stortte neer in een meertje. De piloot wist zichzelf te redden met de schietstoel, maar viel met zijn parachute door een kassencomplex en raakte lichtgewond.

Volgens de OVV heeft ook de ervaring van de piloten een rol gespeeld. Hoewel het team uit ervaren piloten bestond, trainden ze niet alleen in de stuntvliegtuigen maar vlogen ze ook op operationele vluchten met een ander type vliegtuig.