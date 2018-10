Voedingscentrum kritisch over Pioppi-dieet

Wie het populaire Pioppi-dieet volgt, krijgt te weinig voedingsvezels en vitamine-B binnen en juist te veel verzadigd vet, vlees en eieren. Dat is het oordeel van het Voedingscentrum, dat het dieet van de Britse cardioloog Aseem Malhotra kritisch heeft bekeken en met wetenschappelijke inzichten heeft vergeleken.

Het boek van Malhotra en Donal O’Neill voert al weken de bestsellerlijsten aan. Het is volgens de opstellers niet alleen een dieet, maar een ‘lifestyleplan’ waarmee je in drie weken kunt afvallen en het risico op diabetes en hart- en vaatziekten kunt verkleinen. Het Voedingscentrum wijst erop dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is. En het in het boek gepromote idee om koolhydraten te mijden, is volgens het centrum niet verstandig. Producten als brood, pasta, rijst en aardappelen leveren onder meer belangrijke vitamines, mineralen en vezels. En koolhydraten zijn een goede energiebron.

In het boek wordt aangeraden tien eieren per week te eten. De schrijvers stellen geen maximum aan vlees. Ook dat vindt het Voedingscentrum allebei niet aan te raden. Te veel vlees wordt in verband gebracht met allerlei ongezonde effecten, van beroertes tot kanker. Twee a drie eieren per week is genoeg, vindt het Voedingscentrum, vegetariërs kunnen een eitje meer tikken. Kokosolie en roomboter gebruiken, zoals wordt aangeraden in het boek, is volgens het advies minder gezond dan bakken in olijf- of zonnebloemolie.

Het Pioppi-dieet is vernoemd naar het Zuid-Italiaanse plaatsje Pioppi, waar de inwoners oud worden met hun traditionele Mediterraanse voedingspatroon. Maar dat is helemaal niet koolhydraatarm.

,,Mogelijk heeft een koolhydraatarm dieet op de korte termijn een positief effect op de bloedsuikerwaarde van patiënten met diabetes type 2”, erkent het Voedingscentrum wel. ,,Maar erg duidelijk zijn de verschillen met een vetarm dieet niet.”