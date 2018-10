Weer interesse voor zorg Noordoostpolder

De Antonius Zorggroep heeft de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars formeel aangeboden om de medisch-specialistische zorg in deze regio op zich te nemen. Uitgangspunt, in het plan dat de Antonius Zorggroep wil bespreken, is goede toegankelijke zorg voor iedereen in de regio Noordoostpolder en op Urk.

De IJsselmeerziekenhuizen, waaronder MC Zuiderzee in Lelystad, gingen vorige week failliet. Het wegvallen van het ziekenhuis, met verloskunde en acute hulp, heeft grote gevolgen voor de regio, stelt onder meer de gemeente. Zo zouden de aanrijtijden van de ambulances veel te lang gaan duren.

De Antonius Zorggroep heeft een vestiging in Emmeloord. Voorzitter Marcel Kuin van de raad van bestuur zegt niet alleen poliklinische hulp te willen bieden, maar ook acute zorg, samen met ambulancezorg, huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg.