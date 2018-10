Werkgevers en CNV eens over cao ambulancezorg

Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg en Welzijn hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers in de ambulancesector. Dat gebeurde echter zonder vakbond FNV, die eerder deze week boos uit het overleg stapte.

De overeengekomen cao geldt voor 2019 en heeft een looptijd van een jaar. FNV wilde echter ook afspraken voor het lopende jaar maken.

,,Ik ben content met het bereikte akkoord dat nu na lange tijd eindelijk is bereikt tussen AZN en CNV. Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is onder meer een substantiĆ«le loonsverhoging overeengekomen”, aldus AZN-voorzitter Bert Benthem. ,, Zowel AZN als CNV is teleurgesteld over de opstelling van FNV, die opnieuw wegliep van het cao-overleg”, vervolgt hij.

Of de eerder aangekondigde hardere acties van ambulancemedewerkers hiermee van de baan zijn is nog onduidelijk. ,,Ik ga er nu niets over zeggen, wij gaan woensdagmiddag eerst overleggen met onze kaderleden over de nieuw ontstane situatie”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Het akkoord tussen AZN en CNV moet nog worden voorgelegd aan de achterban. Volgens Seifert vertegenwoordigt FNV ongeveer 20 procent van alle medewerkers in de ambulancesector. Hoeveel dit er bij CNV zijn wil de bond niet zeggen. ,,Wij hebben voldoende representativiteit”, zegt CNV-onderhandelaar Marco Dons.

Ambulancepersoneel voert al langer actie voor meer loon en minder werkdruk. De medewerkers zouden deze week overgaan tot hardere acties, waaronder werkonderbrekingen. Ze eisen meer loon en minder werkdruk.