Boijmans zeven jaar dicht

De grootschalige renovatie en verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zal zo’n zeven jaar gaan duren en 223,5 miljoen gaan kosten. Volgens de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi is het ,,een investering die Rotterdam en de Boijmans-collectie verdienen”.

De operatie begint volgend jaar. Tijdens de renovatie blijft de collectie wel zichtbaar. Aan het begin van het jaar gaat Boijmans al voor een deel dicht. In juni volgt volledige sluiting tot begin 2026. Voor de periode tot de heropening is een programma gemaakt om de verzameling kunstwerken toch aan het publiek te laten zien.

De gemeente is eigenaar van het gebouw en een groot deel van de collectie. De plannen zullen nog in twee varianten aan de raad worden voorgelegd. Voor de renovatie hoopt de gemeente op financiële steun van goededoelenorganisaties, weldoeners, Rijk en de provincie Zuid-Holland. Het gebouw is deels een rijksmonument.

Het museum kampt met asbest, achterstallig onderhoud en voldoet op allerlei fronten niet meer aan de eisen. De broodnodige aanpak wordt meteen aangegrepen om flink te moderniseren en een brug te slaan naar nieuwe tijden en generaties.

De kunstverzameling telt circa 150.000 objecten, met een geschatte waarde van 8 miljard.