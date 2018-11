‘Den Haag passeerde buitenland bij pulsvissen’

Nederland heeft te weinig rekening gehouden met andere landen bij zijn streven toestemming te krijgen van de rest van Europa voor de pulsvisserij. Dat vindt oud-staatssecretaris Henk Bleker, die tijdens zijn bewind uitbreiding van de pulsvloot doordrukte. Nu heeft Nederland andere lidstaten en Europarlementariërs tegen zich in het harnas gejaagd en dreigt een verbod.

Een verbod op de nieuwe vismethode, waarbij platvis met stroomstootjes een net in wordt gedreven, zou een grote strop zijn voor de Nederlandse vissers, die veel in het pulsvissen hebben geïnvesteerd. Nederlandse Europarlementariërs hekelen het ,,irrationele” verzet van vooral de Fransen tegen de pulsvisserij, maar Bleker steekt in het televisieprogramma Haagse Lobby de hand in eigen boezem.

Bleker en zijn opvolgers beloofden andere EU-lidstaten onderzoek naar het pulsvissen. ,,Gemeenschappelijk onderzoek”, zegt de CDA’er. Maar ,,we hebben de rest van Europa weinig meegenomen in die onderzoeken”. Nederland had er beter aan gedaan ook buitenlandse instituten te laten deelnemen, stelt hij.