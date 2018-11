Drukste spits van het jaar op de weg

Automobilisten hadden donderdagavond te maken met de drukste spits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt om 17.35 uur stond er volgens de ANWB 1135 kilometer file op autosnelwegen en N-wegen samen. Op de snelwegen stond het bumper aan bumper over 880 kilometer, op de N-wegen over 225 kilometer.

Donderdagavond was het vooral rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht het erg druk. Bij Rotterdam waren er enige tijd problemen doordat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel was uitgevallen. Daardoor liep het verkeer op de A4 al in de namiddag vast. Ook op de A12, A13, A20 en A16 en diverse toevoerwegen liep het verkeer vast. Op de A16 ontstond bij de Van Brienenoordbrug een file door een motorongeluk.

De meeste files kwamen voort uit drukte, gecombineerd met regen en invallende duisternis. Er waren relatief weinig ongelukken.