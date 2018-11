Minister over stint: veiligheid staat voorop

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) begrijpt dat het voor gebruikers vervelend is dat de stint voorlopig niet mag worden gebruikt ,,maar voor mij staat de veiligheid echt voorop”. Dat laat ze weten in reactie op de rechterlijke uitspraak dat het verbod gerechtvaardigd is.

De bewindsvrouw wil ,,zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over of en hoe de stint weer veilig de weg op kan”. Daarvoor moet ze een onderzoek van TNO naar de elektrische bolderkar afwachten. Ze verwacht dat het onderzoek rond de jaarwisseling klaar zal zijn.

De rechter in Utrecht oordeelde donderdag dat het besluit van de minister om de stint tijdelijk van de weg te halen terecht was. De rechter zei wel dat het onderzoek naar de bolderkar haast heeft. De zaak was aangespannen door een gastouder in Almere.