Omwonenden geëvacueerd om grote brand Meppel

Op het terrein van een recyclingbedrijf aan de Hesselterlandweg in Meppel is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. Bewoners van nabijgelegen woonboten moesten tijdelijk hun onderkomens verlaten.

Andere omwonenden werd vanwege de enorme rookontwikkeling geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens het Dagblad van het Noorden maken omwonenden zich al langer zorgen over de veiligheid bij het bedrijf. De gemeente Meppel legde het bedrijf al twee keer een dwangsom op van 10.000 euro, onder meer vanwege brandgevaar, schrijft de krant.