Rechtbank: geweld Dordrecht niet anti-homo

De rechtbank in Dordrecht heeft een groep van dertien verdachten veroordeeld tot een waaier aan straffen, uiteenlopend van enkele maanden voorwaardelijke celstraf tot taakstraffen, wegens openlijke geweldpleging. Het ging om al dan niet voorgenomen geweld tegen twee homoseksuele mannen, maar de rechtbank acht niet bewezen dat homohaat een rol heeft gespeeld. Van dat aspect in de aanklacht werden de verdachten dan ook vrijgesproken.

Volgens de rechtbank werden de verdachten, in leeftijd variërend van 14 tot 22 jaar, vooral gedreven door ,,een giftige cocktail van sensatiezucht en groepsdruk”, aldus een woordvoerder van de rechtbank in een toelichting op de vonnissen.

Via de dating-app Grindr maakten de verdachten in het paasweekend afzonderlijke afspraken met de beide slachtoffers. Twee verdachten hadden een lokaccount aangemaakt om te zien hoeveel volwassen mannen zouden reageren omdat zij seks wilden met een minderjarige. Toen er via Grindr contacten met meerdere mannen waren gelegd, werden de andere verdachten ingeschakeld.

Een van de mannen is op de afgesproken plek in Dordrecht geschopt en geslagen. De ander wist tijdig te ontkomen.

De zaak veroorzaakte onrust in de homogemeenschap in Dordrecht en daarbuiten. Dat rekent de rechtbank de groep zwaar aan. Belangenorganisatie COC vindt het vonnis ,,schandalig” en verbaast zich erover. ,,Als uitschelden voor ‘kankerflikker’ al geen bewijs meer is voor homofobie, wat dan wel? Welk voorbeeld stelt de rechter hiermee?”, vraagt voorzitter Tanja Ineke zich af. De organisatie hoopt dat het OM in beroep gaat. Of dat gaat gebeuren is nog onbekend.

Volgens de rechtbank gebruikten de verdachten in hun chats vaak het woord ‘pedo’, maar ook scheldwoorden voor homoseksuelen. Laakbaar en kwetsend, aldus de rechtbank, maar eerder illustratief voor het dagelijks taalgebruik van de verdachten dan voor de stelling dat zij homo’s in elkaar wilden slaan. Homohaat hebben de verdachten ook uitdrukkelijk ontkend, aldus de rechtbank.