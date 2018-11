Steun klokkenluidende vrijwilliger en zzp’er

Bescherming en steun voor zelfstandigen (zzp’ers) en vrijwilligers die misstanden in een werksituatie aankaarten, is een stap dichterbij gekomen. Het is de bedoeling de regels rond klokkenluiders uit te breiden voor personen zonder dienstbetrekking.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de wijziging van de bestaande Wet Huis voor Klokkenluiders in gang gezet. Ze hoopt de ontwerptekst eind dit jaar klaar te hebben. De aanpassing komt er op aandringen van Eerste Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) en collega’s.

De wet moet mensen helpen en beschermen die misstanden binnen bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie aan de kaak stellen. Klokkenluiden mag niet tot ontslag leiden.