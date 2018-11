Stint voorlopig niet terug op openbare weg

De elektrische bolderkar stint is terecht van de openbare weg gehaald. Dat is het vonnis van de rechter in Utrecht in het kort geding dat was aangespannen door een gastouder in Almere.

De stints die veel kinderdagverblijven en postbezorgers sinds begin oktober in de garage hebben staan, kan daarom zeker tot de jaarwisseling niet worden gebruikt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duurt het zeker zo lang voordat het onderzoek naar de veiligheid van het vervoermiddel is afgerond.

De rechter bevestigde het standpunt van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, dat er twijfel is over de veiligheid van de stint en dat nader onderzoek nodig is. ,,De minister overweegt dat de verkeersveiligheid alle andere belangen aan de kant zet en dat is niet onredelijk.”

Het besluit van de minister om de stint van de weg te halen was ,,gebaseerd op meerdere ernstige incidenten die verband houden met de rem. De stints konden alleen stoppen door de contactsleutel om te draaien, soms terwijl hij op maximale snelheid reed.”

De rechter merkte op dat het onderzoek naar de veiligheid van de bolderkar wel haast heeft. ,,De minister zal voortvarend te werk moeten gaan, zodat alle betrokkenen niet onredelijk lang in onzekerheid verkeren.”