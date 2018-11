Uitspraak rechter over terugdraaien bankroet

De rechter in Amsterdam maakt donderdagmiddag bekend of het faillissement van het Slotervaartziekenhuis wordt teruggedraaid. Een groep van meer dan veertig medisch-specialisten die werkzaam waren bij het ziekenhuis wil MC Slotervaart overnemen. De specialisten tekenden verzet aan tegen het bankroet bij de faillissementskamer.

Volgens de artsen zijn er veel vragen over de financiƫle handel en wandel van het Amsterdamse ziekenhuis, voordat het failliet werd verklaard. Ook is er volgens hen onduidelijkheid over hoe de financiƫn van MC Slotervaart in elkaar steken.

De specialisten zouden per persoon 50.000 euro willen inleggen om het ziekenhuis over te nemen. Bij elkaar zou dat 2,5 miljoen euro zijn. Volgens experts is de kans dat het faillissement wordt teruggedraaid niet groot.

De schriftelijke uitspraak van de rechter komt naar verwachting om 14 uur.