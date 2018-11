Lichaam Mona Baartmans (79) uit Delft gevonden

Het stoffelijk overschot dat woensdag werd gevonden in Heinenoord (Zuid-Holland) blijkt inderdaad van Mona Baartmans uit Delft. De 79-jarige vrouw werd al weken vermist. Haar oudste zoon, een man van zestig jaar uit Oud-Beijerland, wordt verdacht van betrokkenheid. Hij zit al een tijdje vast.

Na een ,,serieuze tip” doorzocht de politie woensdag het gebied rond het Jack Dawson Green Pad, niet ver van de Heinenoordtunnel, met speurhonden en forensisch specialisten. Ze vonden een lichaam. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft vastgesteld dat het om de vermiste vrouw gaat.

Over de mogelijke doodsoorzaak van de vrouw wil de politie nog niets kwijt. Ook wordt niet vrijgegeven wie de tipgever was.

De 79-jarige vrouw verdween op 23 september, nadat ze haar man had bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij iemand in een zwarte auto stapte.