OM: 10 jaar cel en tbs voor doden vriendin

Tegen een 44-jarige man uit Den Haag is tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het wegmaken van haar lichaam, vorig jaar augustus. De officier van justitie beschuldigt de verdachte, Gerard P., ervan dat hij de uit Portugal afkomstige Maria Santos in een opwelling maar wel met opzet heeft doodgestoken in hun flat.

Daarna stopte hij haar lijk in een koffer, verzwaarde die met beton en dumpte die in het Starnmeer bij Alkmaar. Pas tien weken later werd het slachtoffer gevonden, na een vermissingsonderzoek. Daarbij zijn camerabeelden gebruikt die zijn gemaakt in de hal en lift van het flatgebouw. Daarop is te zien dat P. de zware koffer met een steekkar de flat uitrijdt.

P. zei vrijdag voor de rechtbank in Den Haag dat het niet zijn bedoeling was om haar te doden maar dat ,,hij helemaal los ging” toen zij hem na de zoveelste ruzie met een mes wilde aanvallen. Ze waren volgens hem beiden onder invloed van cocaïne en drank. Hij zei haar te hebben geschopt en geslagen en dat hij daarna haar keel dichtdrukte.

Uit sectie blijkt echter dat de vrouw door zeven messteken is overleden. P. houdt vol dat hij haar pas heeft gestoken toen ze al dood was. Hij wilde haar lichaam ,,lek maken”, zodat er geen gasvorming zou zijn en ze niet boven zou komen drijven. P. zei dat hij dat in paniek deed, omdat hij bang was ,,alles kwijt te raken”. P. noemde het verstoppen van haar lijk een ,,een vreselijk besluit” waarvan hij spijt heeft.

De aanklaagster geloofde zijn verhaal niet. Ze kon voorbedachten rade niet bewijzen, maar volgens haar staat vast dat P. in een vlaag van woede Maria echt dood wilde maken. Ze wees op het zeer grove geweld en het ontbreken van berouw nadien.

Zo speldde hij wekenlang iedereen, ook de politie, op de mouw dat Maria was vertrokken na een ruzie en dat hij haar erg miste. Pas toen haar lichaam werd gevonden door duikers, bekende hij zijn betrokkenheid.

Volgens de officier van justitie lijdt P. aan een ziekelijke stoornis en is het onverantwoord als hij zonder behandeling zou terugkeren in de maatschappij.