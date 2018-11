Premier: geen nieuw kinderpardon

Een nieuw kinderpardon zit er niet in. Dat maakte minister-president Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie duidelijk. Het burgerinitiatief voor een beter kinderpardon van presentator Tim Hofman is meer dan 100.000 keer getekend.

Volgens Rutte heeft ons land een ,,streng maar rechtvaardig” asielbeleid. Volgens hem verdwijnt het draagvlak onder dit beleid als hier mensen mogen blijven die geen ‘echte’ asielzoekers zijn. Volgens hem levert Nederland een ,,behoorlijke bijdrage” aan de asielopvang.

Ook zou een nieuw kinderpardon een ,,aanzuigende werking” hebben. Hij vindt dat kinderen geen valse hoop moet worden geboden. Hij neemt ,,respectvol kennis” van de acties voor een nieuw of uitgebreider kinderpardon, maar dat ,,leidt niet direct tot een beleidswijziging”.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuw of uitbreiding van het kinderpardon komt.